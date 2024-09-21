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Mardin'de yıldırım isabet eden kadın öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 19:51
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Mardin’de yıldırım isabet eden kadın öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet eden Şükriye Kutlu (35), hayatını kaybetti. Kutlu’nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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