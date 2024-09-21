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Manisa’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 19:47
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Manisa’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ile 5 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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