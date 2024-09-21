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Antalya'nın Akseki ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 21:07
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Antalya’nın Akseki ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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