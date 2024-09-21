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Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: Sürücü hastaneye gitmek istemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 11:44
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Kocaeli’de otomobil bariyere çarptı: Sürücü hastaneye gitmek istemedi

Kocaeli D100 Karayolu'nda yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

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