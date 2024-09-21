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Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 19:40
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Mardin’de minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı.

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