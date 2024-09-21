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Drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 18:59 Güncelleme: 21.09.2024 19:02
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Drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza!

Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi. Öte yandan, sürücünün drift yapma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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