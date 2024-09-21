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Konserde bıçaklı kavga: 2 yaralı 3 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 11:56
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Konserde bıçaklı kavga: 2 yaralı 3 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen konserde alanda bulunan iki grubun bıçaklı kavga çıktı. Kavgaada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

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