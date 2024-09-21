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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:01
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Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar’da polisin durdurduğu bir araçta 278 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca yakalandı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

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