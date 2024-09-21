21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu! 750 telefon ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 04:32
ABONE OL
Kocaeli’de kaçakçılık operasyonu! 750 telefon ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 750 cep telefonu ele geçirildi. Ekipler, 1 şüpheliye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör