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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 21:44 Güncelleme: 21.09.2024 21:46
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü ve operasyon sonucunda 76,67 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlıktan cezası bulunan bir şüpheli cezaevine teslim edildi.

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