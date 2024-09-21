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Elazığ'da yıldırım düştü! 20 küçükbaş hayvan telef oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 21:50 Güncelleme: 21.09.2024 21:51
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Elazığ’da yıldırım düştü! 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak nedeniyle ağaçların altına sığınan sürüye yıldırım isabet etti. Meydana gelen olayda 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

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