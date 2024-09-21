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Kayganlaşan yolda kamyonet tarlaya girdi: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 18:21
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Kayganlaşan yolda kamyonet tarlaya girdi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet tarlaya girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

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