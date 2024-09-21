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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs kazası: 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 18:29 Güncelleme: 21.09.2024 18:33
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs kazası: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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