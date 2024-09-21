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Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 18:07
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Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Ankara’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. İşte o yollar...

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