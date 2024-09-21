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Galatasaray- Fenerbahçe Derbisi sonrası taraftarlar kavgaya tutuştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:45
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Galatasaray- Fenerbahçe Derbisi sonrası taraftarlar kavgaya tutuştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

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