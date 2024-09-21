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Ardahan'da feci kaza! 1 ölü 11 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:00 Güncelleme: 21.09.2024 22:03
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Ardahan’da feci kaza! 1 ölü 11 yaralı

Ardahan'da Çıldır-Aşık Şenlik karayolunda sürücüleri öğrenilmeyen otomobil ve araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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