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Aydın'da bıçaklı kavga! 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:08 Güncelleme: 21.09.2024 22:10
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Aydın’da bıçaklı kavga! 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İ.Ç. ile H.Ö. arasında sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca İ.Ç. önce H.Ö.'yü sonra da kendini bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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