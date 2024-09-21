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Denizde yüzen kişinin üzerine martı kondu! Sosyal medyada viral oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 17:36
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Denizde yüzen kişinin üzerine martı kondu! Sosyal medyada viral oldu

izmir'in Foça ilçesinde denizde yüzen kişinin üzerine konan martının cep telefonuyla çekilen görüntüsü, sosyal medyada beğeni kazandı. Mehmet Oktay Özçelebi, iskelede arkadaşlarıyla oturduğu sırada martının denizdeki bir kişinin göbeğine konduğunu gördüğünü belirterek, "Çok ilgimi çekti hemen videoya aldım. İnanılmaz güzel bir hadiseydi." dedi.

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