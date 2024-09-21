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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 17:23
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Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nda 2 otomobil ve 2 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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