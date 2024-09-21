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Cezayir'deki sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:04
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Cezayir’deki sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'in orta kesimlerindeki El-Celfe vilayetindeki sel felaketinde 2 kişi öldü.

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