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Van'da kar yağışı: Bir anda beyaza büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 15:28
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Van’da kar yağışı: Bir anda beyaza büründü

Van'ın Başkale ilçesinde vatandaş güne kar yağışıyla uyandı. Mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düşerken mahalleli, her yıl kasım ve aralıkta yağan karı görünce şaşırdı.

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