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Ankara-Hakkari seferini yapan uçak pistten çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 20.09.2024 14:19 Güncelleme: 20.09.2024 14:36
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Ankara-Hakkari seferini yapan uçak pistten çıktı

Ankara'dan Hakkari'ye sefer yapan AJet firmasına ait yolcu uçağı, Hakkari'ye iniş sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle pistten çıktı. Olayda yaralanan olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı. A Haber canlı yayınına katılan Hakkari Valisi Ali Çelik, uçağın 5 metre pistten çıktığını ve uçakta bulunan 180 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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