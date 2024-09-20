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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 15:34 Güncelleme: 20.09.2024 15:39
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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