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Urfi Çetinkaya kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 16:55 Güncelleme: 20.09.2024 16:56
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Urfi Çetinkaya kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Urfi Çetinkaya cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölü olarak bulunda. Türk Escobar olarak bilinen Urfi Çetinkaya, kırmızı bültenle aranırken 2023 Nisan ayında İstanbul'da yakalanarak cezaevine girmişti. Ölüm haberinin gelmesiyle birlikte hakkındaki detaylar merak konusu oldu. İşte Urfi Çetinkaya ve işlediği suçlar hakkında detaylar...

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