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İstinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 16:43
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İstinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Yaşanan kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. İşte detaylar...

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