20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tavşantepe'nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9'u Güran ailesinden...

Giriş: 20.09.2024 17:15 Güncelleme: 20.09.2024 17:53
ABONE OL
Tavşantepe’nin sessiz ölümleri! 15 çocuk ölümünden 9’u Güran ailesinden...

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Güran'ın ölüm tarihi 21 Ağustos olarak tespit edildi ve ölüm nedeni, ağız burun kapanması ile boyuna bası sonucu oksijensiz kalması olarak belirlendi. Narin cinayetinde soruşturma devam ederken, çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Tavşantepe Küme Evleri'nde geçmiş yıllarda ortaya çıkan çocuk ölümleri gündemi bir kez daha sarstı. Öte yandan 15 çocuk ölümünden 9'unun Güran ailesinden olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte tüm detaylarıyla o liste...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör