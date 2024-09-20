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'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 13:06 Güncelleme: 20.09.2024 13:28
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’Türk Escobar’ Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

"Türk Escobar" olarak bilinen uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, cezaevinde ölü bulundu. 75 yaşındaki Çetinkaya, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından kırmızı bültenle aranırken Nisan 2023'te İstanbul Sarıyer'de yakalanmıştı.

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