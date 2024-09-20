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Hastanede yangın paniği! Trafo bölümü alev aldı! Yer: Mardin

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 12:59
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Hastanede yangın paniği! Trafo bölümü alev aldı! Yer: Mardin

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçe bölümünde bulunan trafo merkezinde patlama yaşandı. Patlama sonrası merkezden alevler yükselirken, kısa süreli bir panik yaşandı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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