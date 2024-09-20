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Kahramanmaraş'ta termik santralde göçük! Facianın eşiğinden dönüldü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 13:40
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Kahramanmaraş’ta termik santralde göçük! Facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin-Elbistan Kışlaköy Kömür Sahası'nda göçük meydana geldi. Bölgenin dün tespit edilen çatlaklar nedeniyle boşaltılması büyük bir faciayı önledi.

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