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THY'den yeni destinasyon! Santiago uçuşları başlıyor

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 10:18
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THY’den yeni destinasyon! Santiago uçuşları başlıyor

Türkiye'nin en büyük markalarından olan Türk Hava Yolları (THY) Amerika Kıtası'ndaki 26. uçuş noktası olan Şili'nin başkenti Santiago'ya uçuşlara başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam ediyoruz." dedi.

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