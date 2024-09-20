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İstanbul'da iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 10:28 Güncelleme: 20.09.2024 10:49
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İstanbul’da iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler

Apple'ın geçtiğimiz gün duyurduğu iPhone 16 modeli için yüzlerce kişi gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. 120 bin TL'yi bulan fiyatlı telefona ilk sahip olmak isteyen vatandaşlardan bazıları, "Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz." dedi.

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