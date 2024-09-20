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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 32 kişi yakalandı

AA
Giriş: 20.09.2024 09:38 Güncelleme: 20.09.2024 09:39
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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 32 kişi yakalandı

Edirne'de yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla yurda giren 32 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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