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Tezgahlarda palamut ve hamsi bolluğu

AA
Giriş: 20.09.2024 14:09
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Tezgahlarda palamut ve hamsi bolluğu

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar bereketlendi. Balık tezgahları başta palamut olmak üzere hamsi ve çinekopla da dolarken, vatandaş balığı kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla sofrasına alıyor.

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