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Kömür sahasında göçük! Facia bir günle önlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 14:13
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Kömür sahasında göçük! Facia bir günle önlendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki kömür sahasında göçük meydana geldi. Ölü ve yaralanın olmadığı olaydan bir gün önce çatlakların tespit edilip personelin sahadan çekilmesi faciayı önledi. İşte detaylar...

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