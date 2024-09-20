20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kültür Yolu Festivali'nin sıradaki durağı İstanbul

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 13:46
ABONE OL
Kültür Yolu Festivali’nin sıradaki durağı İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul oalcak. AKM'de 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında birçok oyun, konser ve özel etkinlik sahnelenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör