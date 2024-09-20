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TEM'de kamyonet bariyerlere girdi: 1 yaralı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 09:21
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TEM’de kamyonet bariyerlere girdi: 1 yaralı

Sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Avcılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet bariyerlere çarptı. Sebze yüklü kamyonetten dışarıya ürünler saçılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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