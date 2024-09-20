20 Eylül 2024, Cuma
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20 Eylül Cuma hutbesi konusu! Diyanet cuma hutbesi PDF metni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 09:04 Güncelleme: 20.09.2024 09:06
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20 Eylül Cuma hutbesi konusu! Diyanet cuma hutbesi PDF metni

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Eylül Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayımladı. Cuma namazı İslam dünyasında önemli bir ibadet olarak görülürken hutbeler de bu ibadetin anlamını derinleştiriyor.

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