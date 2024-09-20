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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 09:31
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu kapsamında bir taksi ve şüpheli evlere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken 3 kişi tutuklandı.

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