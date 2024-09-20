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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp olayı nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 22:12 Güncelleme: 20.09.2024 22:18
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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp olayı nedir?

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn darp videosu ile gündeme oturdu. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Henüz olayla ilgili bir açıklama bulunmazken son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

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