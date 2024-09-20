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İstanbul'da inşaat işçisi 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 22:06 Güncelleme: 20.09.2024 22:08
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İstanbul’da inşaat işçisi 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'un Pendik ilçesinde inşaatta çalışan N.Ö. sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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