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Amasya'da polis operasyonu: 6 tabanca ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 23:26
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Amasya’da polis operasyonu: 6 tabanca ele geçirildi

Amasya’da polisin 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2’si kurusıkı olmak üzere toplam 6 tabanca ele geçirildi.

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