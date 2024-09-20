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Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 20.09.2024 11:07
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Rekabet Kurulu’ndan Adidas’a soruşturma

Rekabet Kurulu, dünyanın önde gelen spor giyim markalarından Adidas'a "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u" ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma açtı.

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