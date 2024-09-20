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Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı! Emine Erdoğan'dan doktora tebrik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 11:06 Güncelleme: 20.09.2024 11:34
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Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye’de ayrıldı! Emine Erdoğan’dan doktora tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan hayatın en değerli armağanın sağlık olduğunu vurgularken operasyonu gerçekleştiren doktorları tebrik etti.

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