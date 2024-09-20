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MEB duyurdu: Müdür yardımcısının kapısını kıran müdür açığa alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 12:05 Güncelleme: 20.09.2024 12:34
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MEB duyurdu: Müdür yardımcısının kapısını kıran müdür açığa alındı

Bursa'da kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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