20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Damla Karasu
Giriş: 20.09.2024 10:59 Güncelleme: 20.09.2024 11:37
ABONE OL
Hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu

Antalya'da bir araç kamyona yandan çarptı. Kaza sonrası otomobil adeta hurdaya dönerken, şoför kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Sağlık sorunu olmadığı belirlenen sürücü ayakta tedavi edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör