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125 yıllık Alören Camisi restore edilerek ibadete açıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 15:47
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125 yıllık Alören Camisi restore edilerek ibadete açıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 125 yıllık Alören Camisi restore edilirken yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından caminin kalem işlemeleri yenilendi.

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