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116 suçtan aranan şüpheli adliye otoparkında yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 12:22
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116 suçtan aranan şüpheli adliye otoparkında yakalandı

Adana’da polisin adliye otoparkında şüphe üzerine durdurduğu şahsın 116 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa K. isimli şahıs tutuklandı.

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