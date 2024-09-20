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Konya'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! Ölü ve yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 21:46
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Konya’da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! Ölü ve yaralı var

Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

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