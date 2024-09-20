20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklu!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 21:15
ABONE OL
Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklu!

Balıkesir merkezli 3 ildeki, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 35'i daha bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 50'ye yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör