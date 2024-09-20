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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 40 adet sentetik hap ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 16:40
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 40 adet sentetik hap ele geçirildi

Karabük'te, 2 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 40 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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